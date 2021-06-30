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«Газель» загорелась на 39-м километре МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
«Газель» загорелась на 39-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 39-й километр Карта всех событий

На юго-западе столицы загорелся грузовой автомобиль. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на 39-м километре внутренней стороны МКАД. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

— В результате инцидента никто не пострадал, — заключил источник «ВМ».

Ранее «ВМ» сообщала, что на севере столицы загорелись три припаркованных автомобиля. Инцидент произошел 25 июня рядом с домом № 11 на улице Костякова. Огнем были охвачены три машины: две легковушки и один грузовик.

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