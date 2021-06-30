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Путин рассказал о проблемах бизнеса в России во время пандемии

Полина Долганова

Политика
Путин рассказал о проблемах бизнеса в России во время пандемии
Фото: РИА Новости

Малый и средний бизнес в России в условиях пандемии коронавирусной инфекции пострадал сильнее всего. Об этом в среду, 30 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Так, один из предпринимателей задал президенту вопрос о кредитах на развитие бизнеса. Гражданин отметил, что нынешние условия кредитования не позволяют предпринимателям развивать свои предприятия. Кроме того, существующие сегодня условия, по словам бизнесмена, не дают возможности получить эффективную финансовую поддержку.

— Конечно, в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Мы тоже отдаем себе в этом отчет, — ответил президент.

Он также добавил, что правительство приняло целый ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00.

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