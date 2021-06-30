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Москвичам выдали две тысячи загранпаспортов с использованием криптобиокабин

Илья Ашуров

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Москвичам выдали две тысячи загранпаспортов с использованием криптобиокабин
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центры госуслуг «Мои документы» выдали жителям столицы две тысячи заграничных паспортов с биометрическими данными с помощью криптобиокабин. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Для оформления загранпаспорта с 10-летним сроком действия гражданам нужно сдавать биометрические данные. Сделать это можно при помощи криптобиокабин. В настоящее время эти устройства установлены в 14 офисах «Мои документы». Для изготовления паспорта с биометрическим микрочипом новым способом подали заявление уже более 5 тысяч москвичей.

— Услуга доступна по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. Так, москвичи получат паспорт через месяц (в отдельных случаях срок изготовления продлевается до 3 месяцев). Госпошлина для оформления паспорта жителям старше 14 лет составляет 5 тысяч рублей, детям до 14 лет — 2,5 тысячи рублей, — пояснили в пресс-службе.

Воспользоваться услугой оформления загранпаспорта в центрах «Мои документы» можно, сделав предварительную запись на сайте мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что более полумиллиона москвичей посетили центр «Мои документы» на юго-западе Москвы.

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