Президент России рассказал о разовых выплатах на подготовку детей к школе

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Предоставлять разовые детские выплаты на подготовку к школе надо всем семьям учеников, включая те, в которых воспитываются дети шести лет. Об этом в среду, 30 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

— Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат: нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут, — сказал президент.

Он также посоветовал родителям, которые уже получили выплаты, воспользоваться ими заранее и заблаговременно приобрести своим детям все необходимые для школы вещи, даже если ребенок не идет в первый класс в сентябре.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00.

Ранее в рамках послания Федеральному собранию глава государства сообщал о необходимости принять ряд мер для поддержки семей с детьми, «сделать такую поддержку более адресной», выйти на устойчивый рост численности населения, а также говорил о борьбе с пандемией.