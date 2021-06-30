Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент России рассказал о разовых выплатах на подготовку детей к школе

Полина Долганова

Политика
Президент России рассказал о разовых выплатах на подготовку детей к школе
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Предоставлять разовые детские выплаты на подготовку к школе надо всем семьям учеников, включая те, в которых воспитываются дети шести лет. Об этом в среду, 30 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

— Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат: нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут, — сказал президент.

Он также посоветовал родителям, которые уже получили выплаты, воспользоваться ими заранее и заблаговременно приобрести своим детям все необходимые для школы вещи, даже если ребенок не идет в первый класс в сентябре.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00.

Ранее в рамках послания Федеральному собранию глава государства сообщал о необходимости принять ряд мер для поддержки семей с детьми, «сделать такую поддержку более адресной», выйти на устойчивый рост численности населения, а также говорил о борьбе с пандемией.

Читайте также:
Владимир ПутинРоссияпрямая линия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте