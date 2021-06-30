Подмосковная пенсионерка похитила из торгового зала 15 комбинезонов

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Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Полиция задержала 65-летнюю жительницу Подмосковья, которая подозревается в краже одежды из торгового зала магазина. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО столичного ГУ МВД России.

По сообщению ведомства, женщине удалось вынести из торгового комплекса, расположенного на 14-м километре МКАД, 15 комбинезонов. Как именно она это сделала, пока неизвестно.

Позже полиция задержала злоумышленницу и изъяла у нее все похищенное. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ведомстве отметили, что суммарная стоимость украденной одежды превышает 11 тысяч рублей.

Ранее «ВМ» писала о задержании двух молодых людей, которые подозреваются в краже дорогостоящего оборудования для майнинга криптовалюты.