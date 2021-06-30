Музыка из фильмов о Гарри Поттере прозвучит в оранжерее на ВДНХ

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень

ВДНХ приглашает 1 и 2 июля в оранжерею павильона Азербайджанской Республики. Здесь в исполнении коллективов Linii и Simple Music Ensemble в первые дни июля прозвучат мелодии из фильмов о Гарри Поттере и произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди.

Саундтреки из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно будет услышать в четверг.

А в пятницу, 2 июля, музыка композитора-неоклассика Людовико Эйнауди прозвучит в исполнении Simple Music Ensemble. Зрители услышат живое звучание нестандартных акустических и электронных инструментов.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте выставки.

Ранее стало известно, что в рамках «Семейных выходных в Третьяковке» 3 и 4 июля в Третьяковской галерее состоятся концерты-новеллы, на которые приглашаются все желающие. В программе прозвучат произведения Л. Шпора, Р. и К. Шуман, Р. Вагнера, Л. Сумеры. Специальный гость концерта — автор-составитель книги «Рихард Вагнер, Людвиг Шпор, Роберт Шуман.