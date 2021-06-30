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Названы знаки зодиака, которым повезет в любви в июле

Иван Юминов

Общество
Названы знаки зодиака, которым повезет в любви в июле
Фото: Pexels

По словам астрологов, июль этого года станет для нескольких знаков зодиака месяцем, в течение которого они обретут свою любовь. Специалисты рассказали, кого именно в ближайшее время пронзят стрелы Амура.

Стрелец

Представителям данного знака стоит всерьез задуматься о выборе спутника жизни. Возможно, следует сделать долгожданные шаги навстречу своим половинкам, если настала пора активных действий. Также существует риск, что чувства окружающих, хранимые долгое время, выльются наружу.

У Стрельцов, находящихся в паре, отношения могут выйти на новый уровень. Одиночек ждет судьбоносная встреча.

Близнецы

Самые кардинальные перемены в личной жизни в июле ждут Близнецов. Они слишком много времени тратили на подготовку к изменениям и слишком долго оставались нерешительными. Следует открыться близким, выйти из меланхоличного состояния и начать бороться за собственное счастье.

Рак

У представителей знака существует высокий шанс построить отношения, которые принесут бесценный опыт. Чувства также позволят сформировать требования к партнеру. Ждать счастья Ракам следует во второй половине месяца.

Лев

Гордым и любвеобильным Львам в июле удастся утолить свою жажду чувств. Они наконец получат восхищение своей личностью и комплименты, которых так долго ждали. В ответ на это Львы подарят своему объекту обожания всю накопившуюся любовь.

Телец

В июле Тельцы получат в полном объеме теплые чувства, заботу и поддержку от родных и близких. Они воспримут знаки внимания и позволят окружающим приблизиться к себе, а также ощутят, что к ним относятся внимательнее и аккуратнее. В июле семейная опора — именно то, что необходимо представителям знака, пишет «Пятый канал».

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