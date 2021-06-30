Ректор РХТУ Мажуга рассказал, какими должны быть востребованные вузы

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга прокомментировал 25-ю позицию РХТУ в рейтинге лучших российских университетов, составленном журналом Forbes. По его словам, современные востребованные вузы уже вышли за рамки простых образовательных учреждений и принимают активное участие в научно-исследовательской работе всей страны.

— В этом году наш университет поднялся еще на 10 позиций и занял 25-е место в рейтинге. Это общая заслуга студентов и преподавателей, а также доказательство того, что университет движется в правильном направлении, — сказал Мажуга.

Тенденция такова, что вперед вырываются вузы, которые уже перестали быть только образовательными учреждениями, а представляют собой самостоятельные авторитетные научно-исследовательские центры, считает ученый. По его мнению, в таких университетах идет масштабная научная работа по разным направлениям, выполняются исследования в интересах развития экономики и промышленности страны, а также налажены прочные связи с предприятиями.

Однако параллельно с развитием тесного сотрудничества с бизнесом необходимо выводить на новый уровень и качество образования. По словам Мажуги, в этом процессе важно уделять максимальное внимание развитию критического мышления, креативности и коммуникативности студентов. Следует постоянно развивать и совершенствовать образовательные форматы, интегрировать современные цифровые платформы в учебный процесс, уверен он. Во внеурочное время каждый университет должен стать центром социальной и культурной жизни, играть большую роль в молодежной политике страны, отметил ректор РХТУ.