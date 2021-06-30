Доктор Румянцев: Медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ

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Программа медицинской реабилитации в России требует системного подхода и регулярного финансирования. Такое мнение высказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии 30 июня.

— Президент заявил о том, что в систему медицинской реабилитации будут вложены серьезные деньги и уже заключены контракты на приобретение необходимого оборудования. Это можно только приветствовать. Однако Владимир Владимирович признал: реабилитации в России как фактора восстановления после перенесенных заболеваний сегодня фактически нет. Восстановительная медицина должна стать одной из постоянных целевых программ, средства на которые должны выделяться на регулярной основе, — заявил Александр Румянцев.

Ранее академик РАН призвал ежегодно увеличивать расходы на здравоохранение на 520 млрд рублей, чтобы довести их к 2024 году до показателя 5 процентов от ВВП, а к 2029-му до 7,7 процента от ВВП. Сейчас Россия тратит на медицину всего 3,8 процента от ВВП. Дополнительные средства, по мнению Румянцева, следует направить на увеличение зарплат медицинским работникам, приобретение лекарств и дополнительные целевые программы, одной из которой может стать санаторно-курортное лечение.

О запуске специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанной до 2026 года включительно, и выделении на ее реализацию не менее 100 млрд рублей глава государства впервые заявил 19 июня на ХХ съезде партии «Единая Россия».

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителя Омска о бесплатной реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам главы РФ, сейчас решается вопрос о восстановлении пациентов, переболевших COVID-19.