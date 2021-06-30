Библиотека для молодежи откроет гостям двери в книгохранилища

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российская государственная библиотека для молодежи 1 июля приглашает всех желающих на экскурсию по своим залам с посещением книгохранилищ.

Участники мероприятия узнают, какими возможностями и ресурсами обладает библиотека и какую литературу здесь можно найти.

Посетителям расскажут, что представляет собой книгохранение — «святая святых» библиотеки — и чем отличаются друг от друга зал литературы по общественным и гуманитарным наукам, зал литературы на иностранных языках, зал художественной литературы и искусства.

А в зале редких книг у всех гостей будет возможность познакомиться с крупнейшим источником библиографической информации о русскоязычных изданиях, опубликованных в 1826–1917 годах в России и за рубежом.

В отраслевых залах: «Музыкальный подвал», «Зал визуальных искусств и комиксов» и «Кабинет художника» — посетители откроют возможности для творчества.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.