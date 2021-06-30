Василиса Володина назвала самые удачные дни июля

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина составила список самых удачных дней в грядущем июле. Перечнем благоприятных дат эксперт поделилась с подписчиками своего блога в Instagram.

По ее словам, удачным станет время с 0:00 до 14:20 1 июля, а также период с 15:30 до 19:10 3 июля. Кроме того, благоприятный астрологический отрезок фиксируется с 15:10 6 июля до 4:40 7 июля.

Василиса Володина добавила, что удачу можно успеть «поймать» и 8 июля с 17:00 до 20:00, а также 12 июля с 6:20 до 14:10. Кроме того, астролог советует обратить внимание на отрезки с 8:10 до 23:00 17 июля, с 17:10 21 июля до 1:20 22 июля, а также с 13:50 до 22:30 30 июля и с 19:50 до 22:40 31 июля.

— Время везде указано московское, смело переводите в свое местное и используйте на здоровье, — написала она.

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