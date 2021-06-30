Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Василиса Володина назвала самые удачные дни июля

Юлия Павлушова

Общество
Василиса Володина назвала самые удачные дни июля
Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина составила список самых удачных дней в грядущем июле. Перечнем благоприятных дат эксперт поделилась с подписчиками своего блога в Instagram.

По ее словам, удачным станет время с 0:00 до 14:20 1 июля, а также период с 15:30 до 19:10 3 июля. Кроме того, благоприятный астрологический отрезок фиксируется с 15:10 6 июля до 4:40 7 июля.

Василиса Володина добавила, что удачу можно успеть «поймать» и 8 июля с 17:00 до 20:00, а также 12 июля с 6:20 до 14:10. Кроме того, астролог советует обратить внимание на отрезки с 8:10 до 23:00 17 июля, с 17:10 21 июля до 1:20 22 июля, а также с 13:50 до 22:30 30 июля и с 19:50 до 22:40 31 июля.

— Время везде указано московское, смело переводите в свое местное и используйте на здоровье, — написала она.

Ранее Василиса Володина рассказала, в какие дни нынешнего года возникнут лишние поводы, чтобы понервничать. В частности, астролог посоветовала соблюдать осторожность в последние дни июля.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут в июле любовь.

Читайте также:
советыВасилиса Володинаастрология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте