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Грузовик вылетел в кювет в Новой Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Грузовик вылетел в кювет в Новой Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Щаповское, деревня Шаганино Карта всех событий

Грузовик вылетел в кювет в Новой Москве. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло в деревне Шаганино Щаповского поселения. По данным источника, грузовик съехал в кювет и перевернулся. Водитель оказался зажат в салоне автомобиля.

Ранее сообщалось о грузовике в Восточном Бирюлеве, который спасатели вытащили из кювета. С помощью пожарного автокрана специалисты подняли автомобиль и поставили его на колеса. В результате ДТП пострадавших нет.

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