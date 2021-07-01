Грузовик вылетел в кювет в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Щаповское, деревня Шаганино Карта всех событий
Грузовик вылетел в кювет в Новой Москве. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
ДТП произошло в деревне Шаганино Щаповского поселения. По данным источника, грузовик съехал в кювет и перевернулся. Водитель оказался зажат в салоне автомобиля.
Ранее сообщалось о грузовике в Восточном Бирюлеве, который спасатели вытащили из кювета. С помощью пожарного автокрана специалисты подняли автомобиль и поставили его на колеса. В результате ДТП пострадавших нет.