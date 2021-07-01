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Московские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Илья Ашуров

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Московские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учащиеся московских школ завоевали две золотые медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике. Всего на счету сборной России три золотые и одна серебряная медали.

Победителями олимпиады стали ученики Центра педагогического мастерства и школы-интерната имени А. Н. Колмогорова, а также школьник из Челябинской области. Серебро в копилку сборной принес участник соревнований из Самарской области.

— В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике более половины всех дипломов завоевали московские школьники. Их успех — это, безусловно, талант самих ребят, серьезная подготовка, работа тренеров и большие возможности для изучения предмета, которые ученикам дает город, — сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, в Москве у школьников большой спектр возможностей для освоения дисциплин в сфере информационных технологий. В столичных учебных заведениях есть онлайн-курсы, кружки и ИТ-классы. Также существует проект «Математическая вертикаль», способствующий развитию навыков в математике и получению знаний в смежных с ней дисциплинах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году организатором Международной олимпиады по информатике был Сингапур. Соревнования проходили онлайн с 19 по 25 июня. В них принял участие 351 школьник из 88 стран.

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