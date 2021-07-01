Назван самый популярный возраст у женщин для рождения первого ребенка

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Чаще всего жительницы России рожают первого ребенка в 25 лет, а общее число детей, появившихся на свет у 25-летних матерей, составило 39,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2020 год.

Также среди наиболее популярных возрастов для рождения первого ребенка — 24 года и 26 лет. Россиянки в этих возрастных категориях родили в 2020 году 37,4 тысячи и 37,1 тысячи детей соответственно.

Согласно статистике, самой молодой роженице за отчетный период было 12 лет, самой возрастной — 59 лет.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин обратил внимание, что средний возраст рождения первого ребенка в России постепенно повышается.

— Но он растет так медленно, что вот эти конкретные распределения могут немножко скакать. Может иногда быть 25, иногда — 26, — заявил он.

При этом второго ребенка чаще всего рожают 31-летние женщины. А наиболее популярный возраст для рождения третьего и четвертого ребенка — 33 года, передает ФАН.