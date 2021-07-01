Российский ученый создал материал, способный защитить здания от землетрясений
Российский ученый из Вятского государственного университета создал уникальный вязкоупругий материал, который может обеспечить дополнительную защиту для зданий при землетрясениях.
Заведующий кафедрой строительных конструкций и машин университета Юрий Юркин создал вещество, совмещающее в себе жесткость, эластичность и высокий тангенс угла механических потерь. От зарубежных аналогов материал отличается тем, что он способен саморасширяться, отмечает ФАН.
Разработка уже успешно прошла испытания в Мадридском политехническом университете. Кроме того, работа Юрия Юркина была высоко оценена испанскими экспертами.
Ранее ученые назвали регионы РФ, которым могут грозить землетрясения в 2021 году. Среди них Дальний Восток, Северный Кавказ и Алтайский край. Однако на данный момент точности прогнозов недостаточно, чтобы с уверенностью сказать о землетрясениях предстоящим летом.
Позже стало известно о трех землетрясениях, произошедших у берегов Камчатки в течение шести часов. По данным регионального МЧС, жители полуострова не обращались за помощью в экстренные службы.