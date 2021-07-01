Российский ученый создал материал, способный защитить здания от землетрясений

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Российский ученый из Вятского государственного университета создал уникальный вязкоупругий материал, который может обеспечить дополнительную защиту для зданий при землетрясениях.

Заведующий кафедрой строительных конструкций и машин университета Юрий Юркин создал вещество, совмещающее в себе жесткость, эластичность и высокий тангенс угла механических потерь. От зарубежных аналогов материал отличается тем, что он способен саморасширяться, отмечает ФАН.

Разработка уже успешно прошла испытания в Мадридском политехническом университете. Кроме того, работа Юрия Юркина была высоко оценена испанскими экспертами.

Ранее ученые назвали регионы РФ, которым могут грозить землетрясения в 2021 году. Среди них Дальний Восток, Северный Кавказ и Алтайский край. Однако на данный момент точности прогнозов недостаточно, чтобы с уверенностью сказать о землетрясениях предстоящим летом.

Позже стало известно о трех землетрясениях, произошедших у берегов Камчатки в течение шести часов. По данным регионального МЧС, жители полуострова не обращались за помощью в экстренные службы.