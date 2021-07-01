Музей Востока презентовал новую экскурсию «История дома Луниных»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей Востока приглашает москвичей и гостей столицы 3 июля на новую экскурсию «История дома Луниных».

Участники мероприятия познакомятся с шедевром московской архитектуры эпохи классицизма — особняком, в котором расположен музей. У посетителей будет возможность осмотреть его фасады и интерьеры, подробно разобрать сюжеты росписей и рельефов, узнать о знаменитых москвичах, владевших этим домом, — Путятине и Лунине, а также об архитекторе, построившем его, — итальянце Д. Жилярди.

Кроме того, экскурсанты услышат историю любви последней владелицы дома графини Екатерины Петровны Луниной и флорентийца Миньято Риччи.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее сообщалось, что Московский государственный музей С. А. Есенина пригласил жителей столицы принять участие в экскурсии «О красном вечере задумалась дорога», особенность которой в том, что она проходит на самокатах. Участники мероприятия узнают историю старинных улиц Замоскворечья и увидят исторические здания начала XIX века.