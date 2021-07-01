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В России выявили 23 543 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Общество
В России выявили 23 543 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявили 23 543 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в четверг, 1 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

В России выявили 23 543 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Более 14 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние 24 часа в РФ также зафиксировали 672 летальных исхода. Полностью выздоровели 16 928 пациентов.

В России выявили 23 543 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице заболели 7597 граждан. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявлено 2663 и 1612 заболевших соответственно.

Ранее, 29 июня, во вторник, президиум Российской академии наук обратился к россиянам, попросив сограждан пройти вакцинацию. Обращение ученых зачитал президент РАН Александр Сергеев. Он отметил, что впервые президиум обратился к людям с призывом сделать вакцинацию 28 мая. По его словам, темпы вакцинации в стране до сих пор находятся на низком уровне.

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