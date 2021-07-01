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Пожарные гидранты на 200 тысяч рублей похитили в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пожарные гидранты на 200 тысяч рублей похитили в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Шмитовский проезд, 39к2 Карта всех событий

Пожарные гидранты на 200 тысяч рублей похитили из Пресненского района столицы. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился житель района. Он заявил, что у его дома, расположенного в Шмитовском проезде, пропали гидранты. Мужчина сообщил, что не намерен мириться с таким положением дел: ведь в случае возгорания его дом может оказаться в серьезной опасности.

По сообщению ведомства, стоимость похищенных водопроводных устройств оценивается в 200 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала о задержании двух молодых людей, которые подозреваются в краже дорогостоящего оборудования для майнинга криптовалюты.

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