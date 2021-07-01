Татьяна Буцкая: Рождение ребенка не должно уменьшать благосостояние семьи

Фото: Анна Никитина

На встрече с многодетными семьями района Новогиреево лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предложила переломить тенденцию, когда доходы семьи снижаются с рождением каждого нового ребенка. Это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Также на встрече с многодетными семьями была поднята проблема летнего отдыха детей в условиях осложнившейся эпидемиологической ситуации в городе.

— Сейчас семьи создают родившиеся в 90-е, когда в стране был резкий спад рождаемости. Сегодня государство много внимания уделяет защите семьи и детства. Но у семей с детьми все равно остается очень много проблем, с решением которых надо помогать. Им нужна дополнительная поддержка, чтобы у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, и тогда будет реальный стимул заводить детей, — сказала Татьяна Буцкая.

— О некоторых предложениях, которые мы обсуждали в сообществах многодетных семей, я рассказала президенту Владимиру Путину во время встречи с победителями предварительного голосования «Единой России», — продолжила глава общественной организации. — Обязательно должен быть закон о многодетных, потому что он даст возможность людям планировать свое будущее и наконец унифицирует понятие многодетной семьи. Сейчас каждый регион трактует это по-своему. Также предложила расширить возможности использования материнского капитала и изменить тарифы на перевозку детей в транспорте.

По словам Татьяны Буцкой, главе государства она сообщила лишь часть предложений, которые обсуждаются на встречах с многодетными родителями. Практически на каждой из них заходит разговор о будущей пенсии. Глава «Совета матерей» считает, что все время, проведенное в декрете, должно учитываться и в страховом, и в специальном стаже, а не ограничиваться при пополнении в семье. При этом оплачиваемый отпуск необходимо увеличить до трех лет.

— Материнский капитал сегодня выплачивается на первого, второго ребенка. При втором — доплата. Но маткапитал не должен уменьшаться, и он должен выплачиваться и расти при рождении каждого следующего ребенка. А при появлении в семье третьего ребенка его размер должен составлять не менее одного миллиона рублей. Кроме того, надо предоставлять нулевую ипотеку и списание долгов после рождения четвертого ребенка, — заявила Татьяна Буцкая.

На встрече зашла речь о текущих проблемах семей с детьми, у которых возникли сложности с организацией летнего отдыха.

— На каждой встрече я убеждаюсь, как сложна жизнь семьи, когда в ней несколько детей. Сейчас они столкнулись с проблемой отдыха. Дети собирались провести лето в городских лагерях, а тут напал коронавирус. Конечно, есть 50-процентный кешбэк на путевки в детские лагеря, но даже это для многих многодетных семей неподъемная сумма, — отметила Татьяна Буцкая.

Для таких детей Буцкая предложила организовать на базе городских парков и зон отдыха игры по типу «Зарницы». По ее словам, это будет формировать чувство патриотизма и даст выплеск детской активности.