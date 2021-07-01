Около 50 нежилых помещений выставили на торги в Москве по сниженной цене

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В Москве открылись торги, на которых можно с помощью публичного предложения выкупить 49 нежилых помещений. Цены на них начинаются от 426 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Продажа нежилых помещений через публичное предложение особенно востребована у потенциальных инвесторов: в ходе торгов начальная цена может снизиться до 50 процентов от исходной стоимости объектов. О популярности таких торгов свидетельствует и динамика роста конкуренции: если в прошлом году средняя конкуренция на торгах по продаже нежилых помещений через публичное предложение составляла более восьми участников на лот, то по итогам первого квартала текущего года данный показатель превысил 15 участников, — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, такой формат покупки недвижимости стал популярен в том числе благодаря принятым в конце 2020 года решениям: если на торги по продаже недвижимости посредством публичного предложения подана лишь одна заявка, то единственному участнику предлагается заключить договор по цене, равной 75 процентам от стартовой. Раньше такие торги признавали несостоявшимися.

На юго-западе Москвы выставлены на продажу 18 помещений, восемь — на севере, семь — на юге, шесть — на юго-востоке, пять — на востоке, три — на северо-западе и по одному помещению — в центре и на западе.

Все помещения можно использовать по своему усмотрению — они имеют свободное функциональное назначение. В них могут быть офисы, аптеки, салоны красоты, небольшие магазины и остальные коммерческие учреждения.

У самого маленького объекта площадь от 6 до 17 квадратных метров, у самого большого — 1,7 тысячи «квадратов». В отношении всех объектов осуществляется заявочная кампания. В торгах могут принять участие физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25 процентов. Торги будут проведены в электронной форме на платформе «Росэлторг». С подробными характеристиками недвижимости можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва передала собственникам свыше 3,5 тысячи «квадратов» нежилых помещений. Это 40 объектов нежилого использования, расположенных в разных районах столицы.