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Доктор Елена Кац призвала пресечь попытки переписать историю военных конфликтов

Павел Гриднев

Общество
Доктор Елена Кац призвала пресечь попытки переписать историю военных конфликтов
Фото: Дарья Сорокина

Нельзя позволить переписывать историю военных конфликтов, в которых участвовали российские солдаты. Об этом заявила муниципальный депутат, главный врач Детской городской поликлиники № 7, координатор «Совета матерей ВАО» Елена Кац в ходе церемонии возложения цветов к памятнику «Скорбящие матери» в сквере на Зеленом проспекте. Торжественное мероприятие прошло в День ветеранов боевых действий. В сквере, более известном как Афганский, собрались участники вооруженных конфликтов, жители ВАО.

— В этот день мы вспоминаем не только погибших в Афганистане, но и участников боевых действий в Юго-Восточной Азии, Африке, на Балканах и в других регионах, где наши военнослужащие выполняли боевые задачи, — сказала Елена Кац. — К сожалению, как и в отношении Великой Отечественной войны, порой предпринимаются попытки исказить эти события, принизить значение подвига солдат. Нельзя позволить переписывать историю. Наши военнослужащие исполняли свой долг, делали это честно и мужественно. Сохранить память о них — наш долг.

Доктор Елена Кац призвала пресечь попытки переписать историю военных конфликтовФото: Дарья Сорокина

Памятник «Оставшимся без погребения» («Скорбящие матери»), посвященный воинам-москвичам, погибшим в Афганистане, был открыт в 1992 году по инициативе перовского клуба инвалидов и ветеранов войны в Афганистане «Долг». До сих пор нет достоверных данных о том, сколько москвичей не вернулось с той войны: их число оценивается от 351 до 355.

Ранее Елена Кац выступила с инициативой предоставлять единовременные выплаты представителям льготной категории «Дети войны».

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