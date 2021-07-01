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Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в четверг

Михаил Алимов

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Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в четверг
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает МЧС Москвы.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 1 июля на территории города Москвы местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе — шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства на его сайте.

Также оно предоставило перечень правил, которые следует соблюдать при экстренном предупреждении. Москвичам посоветовали не укрываться под деревьями во время грозы, не оставлять детей без присмотра и не парковаться под шаткими конструкциями.

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в четвергФото: Сайт МЧС Москвы / moscow.mchs.gov.ru

Ранее синоптики предупредили москвичей о дождях 1 июля. Температура воздуха в столице поднимется до 22–24 градусов тепла, в Подмосковье — до 21–26 градусов тепла.

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