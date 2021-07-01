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Москвич ударил самодельным ножом своего знакомого в ходе бытовой ссоры в центре города

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич ударил самодельным ножом своего знакомого в ходе бытовой ссоры в центре города
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Александра Солженицына, 23Ас1 Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на своего знакомого в ходе бытовой ссоры. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 30 июня в доме № 23 на улице Александра Солженицына. Двое мужчин 24 и 30 лет поссорились на бытовой почве.

В какой-то момент 30-летний мужчина схватился за самодельный канцелярский нож и нанес удар в шею своему оппоненту. Потерпевшего доставили в больницу.

Полиция задержала злоумышленника. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала о молодом мужчине, которого ударили ножом у шиномонтажа на юго-западе столицы. Инцидент произошел на улице Тарусской, 3а. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили в больницу пострадавшего 1996 года рождения.

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