Силовики предотвратили теракты в Москве и Астраханской области

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракты, которые готовили члены ИГ* в Москве и Астраханской области. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео: РИА Новости

Преступник, который планировал теракт под Астраханью, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Второго террориста задержали в Москве, пишет РИА Новости.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.