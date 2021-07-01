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Праздник ко Дню ветеранов боевых действий состоится на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Праздник ко Дню ветеранов боевых действий состоится на ВДНХ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главная выставка страны 2 июля приглашает посетителей принять участие в праздничной программе, посвященной Дню ветеранов боевых действий и 80-летию Битвы за Москву.

Весь день гости ВДНХ смогут реализовывать свои творческие наклонности в тематических мастер-классах. На занятиях по авиамоделированию участники сделают планер и научатся его запускать. На мастер-классах «Мастерская радиосвязи» узнают о принципах работы радиоволн, соберут радиоприемник и изучат азбуку Морзе. На мастер-классах «Шифровальщик» освоят искусство шифрования. А на мастер-классе «Фронтовые письма — треугольники» можно будет отправить послание в прошлое.

На площадках «Окна памяти» пройдут иммерсивные спектакли: «Госпиталь», «Почта», «Квартира», «Редакция», посвященные Битве за Москву. Здесь можно увидеть тематические зарисовки и услышать фронтовые письма в исполнении актеров.

Для любителей военных и послевоенных песен проведут вокально-хоровые мастер-классы.

А завершится день праздничным концертом на сцене Зеленого театра.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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