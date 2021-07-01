Форум «Экология большого города» на Покровке, 47, объединил лучшие идеи по защите природы Москвы
На площадке штаба общественной поддержки «Единой России», который ведет работу на Покровке, 47, прошел экологический форум «Экология большого города». Депутаты, кандидаты партии, представители науки и общественники собрались, чтобы вместе обсудить важнейшие направления работы по сохранению природы в условиях быстро развивающегося мегаполиса. В центре дискуссии оказались инициативы программы мэра Москвы Сергея Собянина «Самый лучший город земли», их единоросы предложили взять на вооружение и дополнить новыми инициативами, о необходимости которых говорят жители столицы.
Экологическая повестка сегодня в центре внимания. Об этом заявила инициатор форума — кандидат по одономандатному округу № 201, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева:
— Я встречаюсь с большим количеством людей. И на каждой встрече, в каждом дворе люди обязательно поднимают вопросы экологической повестки: проблемы мусора, вопросы сохранения зеленых насаждений, чистоты наших рек и прудов, чистого воздуха.
Участники форума отметили, что сегодня в России действует нацпроект «Экология». Более того, президент Владимир Путин, выступая на недавнем съезде «Единой России», дал поручение выделить дополнительно 30 миллиардов рублей на очистку рек и водоемов.
В программе мэра Москвы Сергея Собянина «Лучший город земли», которая впервые была озвучена на городской партконференции «Единой России» 15 июня, большой раздел посвящен экологическим вопросам: в планах столицы— переформатировать 10 процентов промышленных зон в комфортные парки, перевести к 2030 году весь наземный транспорт города с дизтоплива на электричество, что позволит минимум на 10 процентов улучшить качество воздуха. Согласно программе мэра, доля утилизации отходов должна увеличиться в 2,8 раза (до 36 процентов), а доля сортировки отходов — в 3,72 раза (до 60 процентов) относительно показателей 2019 года.
— У меня трое детей. Поэтому очень хочется, чтобы мои дети росли в чистом городе, чтобы они видели чистое небо, дышали чистым воздухом, — поделилась депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая. — Чтобы это стало возможным, «Единой России» нужно работать, решая те задачи, которые ставят Владимир Путин и Сергей Собянин. Каждый житель может помочь, может проявить ответственность, чтобы сберечь природу. Я говорю на эти темы с детьми, учу их сортировать мусор, потому что даже самая длинная дорога начинается с себя, с первого шага. Верю, что у нас будут чистые реки, чистые дворы, чистый воздух, потому что «Единая Россия» — это партия-лидер, которая всегда переходит от слов к делу.
На площадке штаба на Покровке, 47, прозвучали новые инициативы экологической программы «Единой России». Так, член комиссии Мосгордумы по экологии, директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» Игорь Бускин выступил с развернутым докладом о ситуации в московских парках. В программе мэра «Лучший город земли» отмечается, что 49 процентов территории Москвы занимают озелененные территории, в том числе сохраняемые естественные лесные зоны. Сбережение и приумножение природных территорий — важнейшая из задач города, которая, к сожалению, сопряжена с трудностями:
— Когда городские службы ведут санитарные вырубки, порой звучат очень резкие мнения жителей. Горожане не всегда понимают, что вечного ничего нет, что деревья болеют и для того, чтобы спасти целую рощу, порой необходимо пожертвовать одним деревом. У нас в Москве очень большая проблема с графиозом (грибковая инфекция вязов — прим. «ВМ»), со златкой (жук — прим. «ВМ»). Естественные для нашего климата растения вытесняются инвазивными видами. Например, ясеневидным кленом. Нужно эти проблемы решать вместе с жителями, возвращая фруктовые деревья. Ведь не зря Москву называют городом-садом. Это сложилось исторически, и «Единая Россия» должна включить этот вопрос в повестку нового созыва Государственной думы.
Подводя итоги форума, Светлана Разворотнева выделила ключевые направления дальнейшей работы по защите природы Москвы:
— Сегодняшний форум — это попытка собрать идеи, которые лягут в основу программы «Единой России». Таких идей много. Я сама предложила изменить принципы оплаты за ТКО, чтобы сделать раздельный сбор экономически выгодным. Есть инициативы касаемо изменений в Градостроительном кодексе — чтобы выводить вредные производства за пределы городской черты либо модернизировать их. Система ливневых водостоков нуждается в реконструкции: недавнее подтопление продемонстрировало эту необходимость, жалобы от людей по поводу запахов поступают. Задач в Москве много, задачи разные, в том числе на уровне законодательства. И я уверена, что сегодняшний форум даст дорогу этим инициативам в жизнь при поддержке партии «Единая Россия».