Форум «Экология большого города» на Покровке, 47, объединил лучшие идеи по защите природы Москвы

Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

На площадке штаба общественной поддержки «Единой России», который ведет работу на Покровке, 47, прошел экологический форум «Экология большого города». Депутаты, кандидаты партии, представители науки и общественники собрались, чтобы вместе обсудить важнейшие направления работы по сохранению природы в условиях быстро развивающегося мегаполиса. В центре дискуссии оказались инициативы программы мэра Москвы Сергея Собянина «Самый лучший город земли», их единоросы предложили взять на вооружение и дополнить новыми инициативами, о необходимости которых говорят жители столицы.

Экологическая повестка сегодня в центре внимания. Об этом заявила инициатор форума — кандидат по одономандатному округу № 201, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева:

— Я встречаюсь с большим количеством людей. И на каждой встрече, в каждом дворе люди обязательно поднимают вопросы экологической повестки: проблемы мусора, вопросы сохранения зеленых насаждений, чистоты наших рек и прудов, чистого воздуха.

Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

Участники форума отметили, что сегодня в России действует нацпроект «Экология». Более того, президент Владимир Путин, выступая на недавнем съезде «Единой России», дал поручение выделить дополнительно 30 миллиардов рублей на очистку рек и водоемов.

В программе мэра Москвы Сергея Собянина «Лучший город земли», которая впервые была озвучена на городской партконференции «Единой России» 15 июня, большой раздел посвящен экологическим вопросам: в планах столицы— переформатировать 10 процентов промышленных зон в комфортные парки, перевести к 2030 году весь наземный транспорт города с дизтоплива на электричество, что позволит минимум на 10 процентов улучшить качество воздуха. Согласно программе мэра, доля утилизации отходов должна увеличиться в 2,8 раза (до 36 процентов), а доля сортировки отходов — в 3,72 раза (до 60 процентов) относительно показателей 2019 года.

— У меня трое детей. Поэтому очень хочется, чтобы мои дети росли в чистом городе, чтобы они видели чистое небо, дышали чистым воздухом, — поделилась депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая. — Чтобы это стало возможным, «Единой России» нужно работать, решая те задачи, которые ставят Владимир Путин и Сергей Собянин. Каждый житель может помочь, может проявить ответственность, чтобы сберечь природу. Я говорю на эти темы с детьми, учу их сортировать мусор, потому что даже самая длинная дорога начинается с себя, с первого шага. Верю, что у нас будут чистые реки, чистые дворы, чистый воздух, потому что «Единая Россия» — это партия-лидер, которая всегда переходит от слов к делу.

Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

На площадке штаба на Покровке, 47, прозвучали новые инициативы экологической программы «Единой России». Так, член комиссии Мосгордумы по экологии, директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» Игорь Бускин выступил с развернутым докладом о ситуации в московских парках. В программе мэра «Лучший город земли» отмечается, что 49 процентов территории Москвы занимают озелененные территории, в том числе сохраняемые естественные лесные зоны. Сбережение и приумножение природных территорий — важнейшая из задач города, которая, к сожалению, сопряжена с трудностями:

— Когда городские службы ведут санитарные вырубки, порой звучат очень резкие мнения жителей. Горожане не всегда понимают, что вечного ничего нет, что деревья болеют и для того, чтобы спасти целую рощу, порой необходимо пожертвовать одним деревом. У нас в Москве очень большая проблема с графиозом (грибковая инфекция вязов — прим. «ВМ»), со златкой (жук — прим. «ВМ»). Естественные для нашего климата растения вытесняются инвазивными видами. Например, ясеневидным кленом. Нужно эти проблемы решать вместе с жителями, возвращая фруктовые деревья. Ведь не зря Москву называют городом-садом. Это сложилось исторически, и «Единая Россия» должна включить этот вопрос в повестку нового созыва Государственной думы.

Подводя итоги форума, Светлана Разворотнева выделила ключевые направления дальнейшей работы по защите природы Москвы:

— Сегодняшний форум — это попытка собрать идеи, которые лягут в основу программы «Единой России». Таких идей много. Я сама предложила изменить принципы оплаты за ТКО, чтобы сделать раздельный сбор экономически выгодным. Есть инициативы касаемо изменений в Градостроительном кодексе — чтобы выводить вредные производства за пределы городской черты либо модернизировать их. Система ливневых водостоков нуждается в реконструкции: недавнее подтопление продемонстрировало эту необходимость, жалобы от людей по поводу запахов поступают. Задач в Москве много, задачи разные, в том числе на уровне законодательства. И я уверена, что сегодняшний форум даст дорогу этим инициативам в жизнь при поддержке партии «Единая Россия».