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Выставка кинетического искусства открылась в Новой Третьяковке

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка кинетического искусства открылась в Новой Третьяковке
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Новой Третьяковке открылась выставка Вячеслава Колейчука «Живая линия». Художник является одним из первооткрывателей кинетического искусства в нашей стране.

В экспозиции посетители галереи увидят истинные пластические шедевры мастера: «Мачта», «Стоящая нить», «Куб, мгновенно жесткий», «Сферы». Работа «Живая линия», которая дала название выставке, представляет собой вращающуюся латунную трубку, которая буквально оживает, преодолевая инерцию материала и формы.

В залах искусства ХХ века представлены отдельные объекты Колейчука. Неординарные работы художника соседствуют с произведениями из постоянной экспозиции.

Завершается выставка инсталляцией, воссоздающей мастерскую и творческая лабораторию художника. Помимо оригинальных произведений мастера, на выставке экспонируются специально воссозданные его масштабные пространственные инсталляции.

Выставка открыта до 26 сентября, сообщается на сайте галереи.

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