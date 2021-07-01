Выставка кинетического искусства открылась в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке открылась выставка Вячеслава Колейчука «Живая линия». Художник является одним из первооткрывателей кинетического искусства в нашей стране.
В экспозиции посетители галереи увидят истинные пластические шедевры мастера: «Мачта», «Стоящая нить», «Куб, мгновенно жесткий», «Сферы». Работа «Живая линия», которая дала название выставке, представляет собой вращающуюся латунную трубку, которая буквально оживает, преодолевая инерцию материала и формы.
В залах искусства ХХ века представлены отдельные объекты Колейчука. Неординарные работы художника соседствуют с произведениями из постоянной экспозиции.
Завершается выставка инсталляцией, воссоздающей мастерскую и творческая лабораторию художника. Помимо оригинальных произведений мастера, на выставке экспонируются специально воссозданные его масштабные пространственные инсталляции.
Выставка открыта до 26 сентября, сообщается на сайте галереи.