Андрей Бочкарев: За полгода введено 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 1 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об итогах в отрасли за первое полугодие 2021-го.

— Многие планы, которые поставили еще в 2010 году, когда-то казались фантастическими. По прошествии десяти лет мы можем сказать, что даже самые фантастические планы сбылись, — отметил заммэра. — Работы продолжаются и в этом году.

Так, в 2021-м пассажиров ждет открытие десяти станций Большого кольца — девять из них будут новыми, еще одна — «Каховская» — откроется после реконструкции и войдет в состав новой подземной линии.

— Развитие метро является ключевой программой в строительном комплексе столицы, потому что именно внеуличный транспорт позволяет нам обеспечивать более эффективное и комфортное перемещение людей по городу, и это напрямую влияет на безопасность и экономическую жизнь Москвы, — продолжил глава столичного Стройкомплекса. — С 2011 года в столице построено 177 километров линий и 90 станций метро и МЦК. До 2023 года у нас стоит задача ввести еще 24 станции метрополитена.

Глава Стройкомплекса отметил, что приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие годы останется строительство метро.

— Конечная задача программы развития сети метро — обеспечение 90 процентов москвичей подземкой в шаговой доступности, — пояснил он.

По словам заместителя мэра, другим направлением работы является развитие железнодорожного транспорта.

— С начала этого года уже открыто три платформы на разных маршрутах МЦД, а до конца года планируется достроить еще восемь остановочных пунктов. Однако важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Кроме того, до конца года планируется сдать 29 объектов социального назначения, в том числе школы и детские сады.

— Мы не удивляемся рекордам, которые ставим каждый год, — продолжил Андрей Бочкарев. — В планах до 2023 года построить еще около 70 объектов дошкольного образования и почти 90 новых школ. В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы: они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры.

Также он озвучил и другие цифры: так, за полгода в Москве уже введено порядка 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 2,5 миллиона «квадратов» жилой недвижимости.

— Это более половины годового плана. Суммарно мы ожидаем строительство 8,5 миллиона квадратных метров различных видов недвижимости, из них четыре миллиона «квадратов» жилья, — продолжил заммэра. — Эти цифры будут выполнены, несмотря на пандемию и нехватку рабочей силы.