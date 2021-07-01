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Андрей Бочкарев: Более 350 километров железнодорожных путей построено в Москве с 2011 года

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Более 350 километров железнодорожных путей построено в Москве с 2011 года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С 2011 года в Москве построили и реконструировали более 350 километров дорог и свыше 80 остановочных пунктов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

По его словам, в Москве возводится масштабная сеть железнодорожных путей, в которую также интегрирован и подземный транспорт. Это позволяет создать единый каркас скоростного внеуличного транспорта.

— С 2011 года построено и реконструировано более 350 км путей, появились 42 новые станции, еще 40 платформ реконструированы, — отметил заммэра.

Он также напомнил, в 2021 году в столице впервые за 100 лет появился новый железнодорожный вокзал — «Восточный».

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что четверть дорог Москвы построены за последние 10 лет. По его словам, с 2011 года в столице построено 1050 километров дорог и в 1,5 раза выросло количество искусственных сооружений — мостов, эстакад и тоннелей.

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