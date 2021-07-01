Человеческие останки обнаружили недалеко от набережной в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Космодамианская набережная Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением фрагментов человеческого скелета в центре столицы. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, останки человека нашли 30 июня в ходе работ по благоустройству территории недалеко от Космодемьянской набережной. Предполагается, что на данном месте находился храм с кладбищем.

Вероятно, останки принадлежат человеку, который был на нем захоронен.

— Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Ранее «ВМ» писала об обнаружении на востоке Москвы черепа человека, который умер более 10 лет назад.