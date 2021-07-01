Черноморский флот РФ проследит за итальянским фрегатом «Вирджинио Фазан»

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Российский флот проследит за итальянским фрегатом «Вирджинио Фазан» в водах Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Фрегат военно-морских сил Италии зашел в акваторию Черного моря 1 июля 2021 года, передает радио Sputnik.

— Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии..., — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Нидерландов обвинило российские истребители в том, что они якобы пролетали в опасной близости от фрегата, осуществляя имитацию атак. Инцидент произошел еще 24 июня, когда Evertsen находился к юго-востоку от Крыма. В Минобороны РФ пояснили, что полеты были осуществлены для предотвращения нарушения российской морской границы.

До этого британский эсминец Defender пересек российскую границу 23 июня. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. Пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.