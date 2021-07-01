Выставка о московской промышленности откроется на Цветном бульваре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Фотовыставка #FollowMeTo The Moscow Industry зовет жителей и гостей столицы познакомиться с промышленными предприятиями города. Работы фотохудожников будут представлены с 1 по 31 июля на Цветном бульваре.

В экспозиции можно увидеть фотографии авторов арт-проекта о путешествиях Мурада и Натальи Османн и еще восьми популярных в социальных сетях фотохудожников, специализирующихся на городской, архитектурной и пейзажной фотографии.

В проекте #FollowMeTo The Moscow Industry приняли участие 10 столичных промпредприятий. Среди них – косметическая фабрика «Свобода», тормозной завод «Трансмаш», производитель автомобилей Renault, московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти», производство чипов компании «Микрон», завод Coca-Cola и другие.

В общей сложности подготовка выставки заняла около трех месяцев, информирует пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Ранее сообщалось, что выставку фотографий московских заводов и фабрик можно увидеть на Старом Арбате.