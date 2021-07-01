Лжесантехники украли у московской пенсионерки почти 50 тысяч рублей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Кошкина Карта всех событий

На юго-востоке столицы неизвестные похитили у пожилой женщины крупную сумму денег. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице Кошкина. В полицию обратилась 85-летняя москвичка. Она заявила, что в ее квартиру пришли незнакомые ей люди.

Они убедили пенсионерку, что ей нужно срочно отремонтировать водосточную трубу. Воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, злоумышленники проникли в квартиру и похитили у пенсионерки почти 50 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» писала, как столичная полиция задержала 40-летнего приезжего, который подозревается в хищении денег и вещей у пенсионерки.