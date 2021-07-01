Тимофей Баженов считает поручения президента по борьбе с телефонными мошенниками важным итогом прямой линии

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Во время прямой линии с россиянами Владимир Путин обозначил меры борьбы с телефонными и кибермошенниками. Лидер общественной организации Тимофей Баженов прокомментировал выступление и предложил признать мошенничество в отношении социально незащищенных граждан тяжким преступлением на законодательном уровне.

— Я ждал, что президент во время прямой линии уделит внимание этой серьезнейшей теме. Полностью согласен с его словами, что только подонки могут обкрадывать наших пенсионеров и ветеранов. Поддерживаю и считаю, что такие меры давно назрели, буквально на днях обсуждали эти вопросы на Экспертной площадке в Штабе общественной поддержки «Единой России», где я провел круглый стол, — отметил тележурналист Тимофей Баженов.

Лидер общественной организации подчеркнул, что киберпреступность становится угрозой обществу и государству. Баженов уверен, что для эффективной борьбы с электронными мошенниками государство должно в ближайшее время внести изменения в законодательство. И признать телефонное и кибермошенничество в отношении представителей старшего поколения преступлением с отягчающими обстоятельствами.

Владимир Путин отметил, что одна из ключевых проблем кибермошенничества — утечка персональных данных. Глава государства поручил правоохранительным органам активнее включиться в борьбу с незаконным оборотом личных данных, а коммерческим банкам — строже контролировать переводы и получение средств.

Чтобы ограничить возможности мошенников, Владимир Путин призвал Центробанк РФ и полицию активнее сотрудничать и своевременно передавать данные о сомнительных операциях, желательно до возбуждения уголовных дел.

Тимофей Баженов считает, что ускорение передачи сведений от банков и мобильных операторов правоохранителям поможет решить проблему кибермошенничества. Желательно, чтобы коммерческие и государственные организации предоставляли информацию о подозрительных операциях не позднее суток с момента совершения преступления.