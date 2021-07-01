Петр Толстой: Благоустройство аллеи Кремлевских курсантов нужно ускорить

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой призвал ускорить комплексное благоустройство аллеи Кремлевских курсантов, которое запланировано на 2023 год. Такое обращение он направил главе Департамента капитального ремонта Москвы Алексею Елисееву.

— В феврале 2021 года по запросу Департамента капитального ремонта города Москвы были согласованы границы сквера Кремлевских курсантов для проведения благоустройства. Ранее в мой адрес неоднократно обращались жители Люблина с жалобами на состояние сквера и просьбами провести работы по благоустройству в ближайшее время. Проведение строительно-монтажных работ прошу перенести и запланировать на 2022 год, — отмечается в обращении.

Аллея находится в сквере имени Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба в районе Люблино. Ее планируют обустроить по программе «Развитие городской среды» в 2023 году. Однако эти сроки не устроили москвичей. Поэтому они обратились к парламентарию за содействием.

Горожане надеются, что сквер удастся привести в порядок значительно раньше, чтобы отпраздновать здесь День Победы уже в 2022 году. Районные активисты собрали несколько тысяч подписей в поддержку ускорения благоустройства.

Толстой попросил руководителя профильного департамента столицы пересмотреть сроки разработки проектно-сметной документации — подготовить ее в 2021 году. А работы запланировать на 2022 год.

Депутат также попросил учесть еще одну просьбу жителей Люблина. Они надеются, что их предложения по обустройству аллеи учтут при создании проекта, и чтобы к проектированию подключилась АНО «Мой район». Депутат предложил организовать общественные обсуждения по этому вопросу в конце августа.

Сквер вдоль улицы маршала Кожедуба разделен на две части. Благоустроить аллею памяти на одной из них собирались еще в 2020 году. Но организация, ответственная за проектирование, заявила, что подготовит документацию только в 2022 году, из-за чего сроки работ сдвинулись.

Ранее жители двух улиц в Люблине попросили Толстого помочь им завершить создание зон для силовых тренировок.