Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые выяснили, что спорт способен снизить вред здоровью от недосыпа

Иван Юминов

Общество
Ученые выяснили, что спорт способен снизить вред здоровью от недосыпа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Физические нагрузки способны компенсировать отрицательное воздействие плохого сна, а также его недостатка, на здоровье человека. Об этом сообщили исследователи из Сиднейского университета.

Ученые проанализировали данные о 380 тысячах людей, которые фиксировались в течение 11 лет. Им удалось узнать, что люди, которые недосыпают на регулярной основе и мало двигаются, подвержены риску смерти от инсульта, онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых болезней.

Негативные эффекты можно минимизировать, если заниматься спортом, уточнили специалисты. Для этого потребуется около 75 минут активных физических упражнений каждый день, отмечает ФАН.

Читайте также:
недосыпфизическая активностьученые
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте