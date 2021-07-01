Ученые выяснили, что спорт способен снизить вред здоровью от недосыпа

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Физические нагрузки способны компенсировать отрицательное воздействие плохого сна, а также его недостатка, на здоровье человека. Об этом сообщили исследователи из Сиднейского университета.

Ученые проанализировали данные о 380 тысячах людей, которые фиксировались в течение 11 лет. Им удалось узнать, что люди, которые недосыпают на регулярной основе и мало двигаются, подвержены риску смерти от инсульта, онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых болезней.

Негативные эффекты можно минимизировать, если заниматься спортом, уточнили специалисты. Для этого потребуется около 75 минут активных физических упражнений каждый день, отмечает ФАН.