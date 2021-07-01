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Ученые выяснили, как кошки и собаки могут заразиться COVID-19 от хозяев

Юлия Павлушова

Общество
Ученые выяснили, как кошки и собаки могут заразиться COVID-19 от хозяев
Фото: Pixabay

Люди могут заразить домашних животных штаммом коронавируса нового типа. Это выяснили профессор ветеринарной патологии Университета Гвельфа в Канаде Дороти Бьенцле и ее коллеги.

Новую работу эксперты представили на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям.

В исследовании участвовали 48 кошек и 54 собаки из 77 семей. Также ученые осмотрели 75 животных из приюта и еще 75 бездомных собак и кошек. У всех они взяли тесты на антитела к COVID-19.

Положительные результаты показали анализы 67 процентов домашних кошек и 43 процентов собак. Однако только у девяти процентов приютских животных и трех процентов бездомных нашли антитела к вирусу.

По мнению исследователей, питомцы могут заразиться инфекцией, если часто спят на кровати своего хозяина, пишет ФАН.

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