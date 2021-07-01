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Андрей Бочкарев: Более 300 детских садов построили в Москве за десять лет

Иван Юминов

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Андрей Бочкарев: Более 300 детских садов построили в Москве за десять лет
Фото: Пресс-служба МУФ

Более 300 детских садов построили в столице с 2011 года, до 2023 года их планируется построить еще около 70. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 июля.

— Столица сегодня активно занимается строительством социальной инфраструктуры, в том числе, объектов образования, с 2011 года в Москве построено более 300 детских садов и 113 новых школ. Каждый шестой детский сад в столице построен в течение последних десяти лет, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Бочкарев добавил, что трансформация Москвы требует релокации образовательных объектов, а также строительства новых школ и детских садов там, где появляются новые пространства для жизни. До 2023 года планируется построить около 70 объектов дошкольного образования и почти 90 школ.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.

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