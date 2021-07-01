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Принц Гарри рассказал о характере новорожденной дочери

Юлия Павлушова

Общество
Принц Гарри рассказал о характере новорожденной дочери
Фото: royal.uk

Принц Гарри рассказал, что его новорожденная дочь Лилибет отличается очень спокойным характером. Новостями о малышке он поделился во время торжественного открытия памятника в честь своей матери, покойной принцессы Дианы.

Мероприятие прошло во время благотворительного вечера организации WellChild, который был посвящен помощи детям, страдающим от тяжелых заболеваний.

— До сих пор нам везло, Лили — прекрасный ребенок. Кажется, она счастлива просто сидеть там, пока Арчи бегает как сумасшедший, — сказал он.

Вместе с тем герцог добавил, что воспитание детей, по его мнению, похоже на жонглирование. Поэтому он в полной мере смог оценить тяжелую работу фонда, только став отцом. Также он уточнил, что появление наследников помогло ему лучше понять потребности семей, обращающихся за помощью в организацию, пишет ФАН.

Лилибет — это второй ребенок принца Гарри и его жены Меган Маркл. Она появилась на свет 6 июня. В мае 2018 года у пары родился сын Арчи.

Ранее СМИ сообщали, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон хотят приехать в США с неофициальным визитом. Они намерены наладить отношения с принцем Гарри и Меган Маркл, познакомиться с их новорожденной дочерью Лилибет и познакомить с ней своих детей.

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