Астрологи рассказали, мужчины какого возраста подходят женщинам разных знаков зодиака

Кадр из фильма Папе снова 17

Астрологи рассказали, какая разница в возрасте с возлюбленным является самой комфортной для представительниц разных знаков зодиака.

Овен

Для женщин, рожденных под покровительством этого знака, важно, чтобы у партнера было много энергии. Поэтому они нередко выбирают кавалеров помоложе.

Телец

Женщины-Тельцы мудры не по годам. При этом они не стесняются учить своего мужчину и покровительствовать ему. Из-за этого представительницам знака легче строить отношения с ровесниками или парнями на пару лет моложе.

Близнецы

Близнецам важно, чтобы у них с партнерами было эмоциональное единение и общие интересы. Поэтому большая разница в возрасте может стать преградой для гармонии.

Рак

Из-за нереализованных материнских инстинктов девушки-Раки часто выбирают мужчин помладше. Причем часто разница в возрасте оказывается немаленькой, что позволяет им управлять партнером.

Лев

Львы, напротив, придают огромное значение стабильности и материальному благополучию. Эти женщины будут чувствовать себя гораздо спокойнее со спутником, который значительно старше, чем они.

Дева

Такие женщины не воспринимают мужчин младше себя как равных. Кроме того, даже ровесникам сложно заслужить их уважение. Из-за этого Девы не боятся строить отношения только со зрелыми партнерами.

Весы

Возраст мужчины не важен для женщин-Весов. Они выбирают партнера, исходя из его целеустремленности. Их привлечет и спутник помладше, если он сможет завоевать их доверие.

Скорпион

Девушки-Скорпионы любят ровесников, с которыми им удается находить общий язык. При этом они не станут отвергать ухаживания и тех, то помладше. Главное, чтобы партнер уважал их интересы.

Стрелец

Женщины, рожденные под знаком Стрельца, не стремятся воспитывать молодых партнеров или искать защиты у тех, кто старше. Им комфортно рядом с людьми своего возраста. Они начнут строить отношения с разницей в возрасте только из меркантильных побуждений.

Козерог

Девушки-Козероги рано взрослеют и быстро теряют интерес к ровесникам. Идеальным спутником для них станет опытный мужчина более зрелого возраста. А шанса у ухажеров помладше рядом с Козерогами просто нет.

Водолей

Водолеи готовы отдать свое сердце человеку с богатым жизненным опытом и долгосрочными планами на жизнь. Если удастся найти такого кандидата среди ровесников, то представительницы этого знака будут только рады.

Рыбы

Эмоциональным Рыбам подойдет только эмоционально зрелый избранник. Кроме того, их сможет успокоить только мужчина, способный решать серьезные проблемы. Чаще всего это относится к ухажерам старшего возраста, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи перечислили самые женственные черты характера разных знаков зодиака.