Актриса Любовь Омельченко скончалась на 74-м году жизни

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На 74-м году жизни скончалась российская актриса с. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил Союз кинематографистов РФ.

— 29 июня на 74 году жизни из-за «чумы XXI века» — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны, — отметили в сообщении.

Также Союз кинематографистов выразил соболезнования сыну Любови Омельченко, Дмитрию, всем ее родным и друзьям.

Фильмография Любови Омельченко насчитывает свыше 50 фильмов. Среди них — «Бумер», «Хозяйка детского дома» и «Под ливнем пуль».