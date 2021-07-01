СМИ: Михаил Мишустин поручил провести вакцинацию чиновников

Фото: Правительство РФ

Возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от коронавируса необходимо обеспечить, но без принуждения. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что председатель правительства РФ заявил о необходимости вакцинации работников федеральных органов исполнительной власти еще 17 июня.

По данным аппарата правительства, прививки чиновникам могут сделать в том числе и на рабочих местах, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что ревакцинация от коронавируса стартовала в России. Отмечалось, что ревакцинироваться от коронавируса во время роста числа заболевших необходимо раз в полгода, а в период стабильной ситуации — каждые 12 месяцев. В частности, россияне должны ревакцинироваться раз в шесть месяцев, пока в России не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.