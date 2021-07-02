Врач-пульмонолог назвал главную ошибку МакSим при лечении

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Певица Марина Максимова (МакSим) находится в больнице в медикаментозной коме. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что именно повлияло на состояние здоровья артистки.

По информации в СМИ, звезде диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени.

— Двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение легочной ткани. При бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма, — разъяснил врач.

Он отметил, что заболеть такой пневмонией легко — она возникает как осложнение после обычной простуды или передается от человека к человеку. Но певица после первых симптомов болезни не стала отменять гастрольный тур, а только активнее продолжила выступать. Именно это и привело к таким тяжелым последствиям, уверен Пурясев.

— Скорее всего, это и стало ее главной ошибкой: болезнь дает страшную нагрузку на дыхательную систему. Вот в таком истощенном состоянии, с тяжелейшей травмой легких артист выходит на сцену, — представляете, что с ним будет? За счет сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать! — заявил медик в интервью «КП».

Также, по словам пульмонолога, на состояние МакSим повлиял и алкоголь, с зависимостью от которого она боролась долгое время. Несмотря на победу над пагубным пристрастием, здоровью знаменитости был нанесен серьезный ущерб.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился ее пиар-менеджер. 25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская.