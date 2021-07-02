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Рейс Москва — Сочи задержали из-за отказа пассажирки надеть маску

Юлия Курганова

Происшествия
Рейс Москва — Сочи задержали из-за отказа пассажирки надеть маску
Фото: pixabay.com
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Лайнер, который должен был вылететь из Москвы в Сочи из аэропорта Шереметьево, задержали из-за отказа одной из пассажирок надеть медицинскую маску. Об этом сообщает в пятницу, 2 июля, Telegram-канал «Москва 24».

На борт прибыли сотрудники полиции, которые сняли нарушительницу с рейса. После чего самолет вылетел в Сочи.

Всего на борту воздушного судна находились 400 человек.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что женщина, отказавшаяся надеть маску в столичном МФЦ, укусила полицейского. Гражданку доставили в отдел полиции.

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