Синоптики сообщили о погоде в Москве 2 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 2 июля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона с севера. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 21-26 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погодные условия в столичном регионе у большинства людей не должны вызвать каких-либо метеопатических реакций. Температурный режим комфортный, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Это индифферентные погодные условия, благоприятные как для здоровых, так и для метеозависимых людей.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара. Начало следующей недели в столице ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов.