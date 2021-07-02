Десятилетняя девочка умерла от старости на Украине

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Десятилетняя девочка из Винницкой области на Украине Ира Химич скончалась от старости. О смерти ребенка сообщила ее мать на своей странице в соцсети Facebook.

— Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти, — написала женщина.

Ира страдала от прогерии. Это редчайшее генетическое неизлечимое заболевание, известное также как синдром Хатчинсона-Гилфорда.

При этой болезни возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Младенец несколько месяцев развивается нормально, но затем его старение ускоряется в разы.

Хотя детская прогерия может быть врожденной, у большинства клинические признаки проявляются обычно в возрасте двух-трех лет. Резко замедляется рост малыша, отмечаются атрофические изменения дермы, подкожной клетчатки, особенно на лице и конечностях. Кожа истончается, становится сухой, морщинистой, на туловище могут быть склеродермоподобные очаги и участки гиперпигментации. Сквозь истонченную кожу просвечивают вены.

За год страдающие этим недугом могут биологически постареть на десять лет. Средняя продолжительность жизни таких больных составляет 13 лет.

Медики поставили Ирине Химич диагноз, когда ей было пять.