Роман Романенко предложил создать космические классы в школах Москвы

Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47, в четверг, 1 июля, прошел круглый стол «Профориентация в средней школе». Представители сферы образования, педагогического сообщества, активисты родительского движения, депутаты и кандидаты партии обсудили сложный вопрос подготовки учеников к выбору профессионального пути. Большой интерес собравшихся вызвала инициатива депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко создать инженерно-космические классы в столичных школах.

В современной школе вопрос подготовки школьников к одному из главных жизненных решений — выбору профессии — далеко не всегда решен системно. Это подтверждает и статистика: до 70 процентов молодых людей в России испытывают трудности с выбором будущей профессии.

Конечно, в Москве, которая входит в тройку лучших городов мира по качеству школьного образования, это направление начали системно прорабатывать в рамках таких проектов, как «Инженерный класс в московской школе». В частности, этот аспект прописан в программе мэра Москвы Сергея Собянина «Лучший город Земли», которая была представлена на городской конференции «Единой России» 15 июня. Однако эти программы необходимо развивать.

Роман Романенко обратил внимание коллег на этот вопрос: «На сегодняшний день 115 школ Москвы внедрили в процесс обучения такой формат, как инженерные классы. Есть даже более узконаправленные курсы, к примеру, атомные классы, которые носят имя знаменитого ученого, — Курчатовские. Я, как представитель аэрокосмической отрасли, хотел бы, чтобы это движение развивалось. Нужно гораздо больше внимания направлять на профориентацию. Я предлагаю это исправить, создав при поддержке «Единой России» также инженерно-космические классы».

Идею Романа Романенко встретили с большим одобрением. В зале зазвучали шутки про то, что современное поколение перестало мечтать о космосе — все больше детей хотят стать блогерами. Однако летчик-космонавт со всей серьезностью опроверг эти предположения:

— Я провожу много встреч, знаю много ребят в Москве, которые интересуются технологиями. В самом молодом возрасте они моделируют, строят, конструируют вместе с родителями летательные аппараты, ведут серьезные аппаратные расчеты и по-настоящему мечтают принести пользу стране, направив свои силы в космическую отрасль. Я думаю, инженерно-космические классы будут востребованы. Они помогут создать для российского космоса мощный кадровый потенциал.

Для воплощения идеи о космических классах могут быть задействованы ресурсы программы Сергея Собянина. Действительно, в программе «Лучший город Земли» сообщается, что на данный момент 45 000 старшеклассников получают предпрофессиональное образование; с 2016 года 120 тысяч школьников начиная с 9-го класса прошли кусы на базе колледжей и получили свидетельства о приобретении профессий. В планах правительства Москвы выстроить в ближайшие годы систему профильного образования, ориентированную на навыки и потребности экономики и промышленности XXI века. Этот пункт — один из центральных в образовательном блоке программы развития Москвы.

Роман Романенко признал, что от идеи до воплощения проекта путь не такой близкий: предстоит разработать программы обучения совместно с вузами, договориться с предприятиями о посещении их комплексов, о допуске школьников к оборудованию. Тем не менее при поддержке «Единой России» и с ресурсами программы «Лучший город Земли» все эти задачи решаемы, а самое главное, это поможет отрасли вырастить новое поколение ребят, у которых горят глаза при взгляде в ночное небо.