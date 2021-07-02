Менеджер группы «Воскресение» опроверг информацию о госпитализации Алексея Романова

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Менеджер группы «Воскресение» Дмитрий Верховский прокомментировал сообщения в СМИ о госпитализации лидера коллектива Алексея Романова. По словам представителя группы, это не соответствует действительности — все музыканты здоровы и готовят турне по Сибири.

— Это абсолютная неправда. Любят у нас выдумывать - если один артист находится в тяжелом состоянии, значит и все остальные заболели и умерли. Ничего подобного, все абсолютно нормально. Группа «Воскресение» готовится к большому турне по Сибири, как только будут отменены все ограничения. Все в боевой готовности, все здоровы, — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

До этого Telegram-канал «Mash» опубликовал сообщение о госпитализации артиста в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник.

Ранее художник Шилов опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом. Информация о его нахождении в больнице не соответствует реальности. У него обычная простуда и лечится он дома. Об этом живописец заявил корреспонденту «Вечерней Москвы».