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Депутат Госдумы предложил внести в календарь праздников День Новой Москвы

Павел Гриднев

Общество
Депутат Госдумы предложил внести в календарь праздников День Новой Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

1 июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории Троицкого и Новомосковского округов, благодаря чему площадь города выросла в 1,5 раза. За девять лет в Новой Москве проделана большая работа по развитию инфраструктуры и созданию качественной среды для жизни. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин выдвинул предложение внести дату в официальный календарь праздников.

— За девять лет Новая Москва закрепила за собой статус лучшей территории по качеству развития. Можно уверенно сказать, что здесь создается самая современная, комфортная городская среда. Опыт нашего округа становится образцом для городских и федеральных проектов. Поэтому предлагаю сделать 1 июля официальным городским событием — праздником День Новой Москвы, ведь в следующем году мы вместе сможем отмечать 10-летний юбилей ТиНАО, — написал в своих социальных сетях депутат.

Дмитрий Саблин добавил, что он выражает благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и правительству Москвы за поддержку в решении вопросов, которые важны для жителей.

— По развитию социальной инфраструктуры, транспорта в расчете на жителя округ — уверенный лидер и в стране, и в столице — становится самой привлекательной частью Москвы, — заключил депутат.

Напомним, что с момента присоединения в Новую Москву вложено более 600 млрд рублей инвестиций, создано почти 200 тысяч новых рабочих мест, открыты станции метро, построено 270 км улично-дорожной сети, около 140 социальных объектов, а также обустроено 19 парков.

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