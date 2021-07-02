Выставка «Та самая Таганка» откроется в Музее Москвы

Фото: mos.ru

Музей Москвы представляет новый проект «Москва без окраин», который посвящен исследованию отдельных районов столицы. Первой его выставкой станет «Та самая Таганка», которая расскажет об одноименном районе. На примере этой территории посетителям предложено поразмышлять о том, что такое окраина и что такое центр города, и как представления об этих понятиях меняются во времени.

Гости музея услышат неформальную историю Таганки, рассказанную ее жителями. Следуя идее «каждый человек знает свой дом», организаторы выставки просили их поделиться историями о домах, в которых они жили или живут: высотка на Котельнической набережной, дом со львами, дом с синими окошками, двухэтажные купеческие дома на Школьной улице, дома для служащих Таганской тюрьмы, дома для рабочих, студенческие общежития.

На интерактивной стене в пространстве выставки можно оставить свои впечатления и воспоминания о любимых местах Таганки, а в специальной онлайн-форме — рассказать свою историю о районе.

В рамках проекта «Москва без окраин» будут проводиться экскурсии, лекции, творческие встречи, дискуссии, театральные читки, концерты.

Следующая выставка проекта откроется в октябре и расскажет о районе Капотня.

Экспозиция открыта с 9 июля по 17 октября.

Вход на выставку бесплатный по регистрации, сообщается на сайте музея.